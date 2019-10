Es ist ein Abschied ohne Reue. Am Montag wurde bekannt, dass die Kinder von Prinzessin Madeleine sowie von Prinz Carl Philip nicht mehr als Mitglieder des schwedischen Königshaus gelten sollen. Nun haben sich die Eltern der kleinen Adeligen zu Wort gemeldet.

Prinzessin Madeleine veröffentlichte ein Foto von sich und ihren Kindern Leonore, Nicolas und Adrienne. Dazu schrieb sie, die nun verkündete Änderung sei schon seit Langem geplant gewesen sei. "Chris und ich finden es gut, dass unsere Kinder in Zukunft eine größere Chance haben, ihr eigenes Leben als Individuum zu gestalten."

Auch Prinz Carl Philip freut sich für seine Kinder. Ebenso wie seine Schwester Madeleine verbreitete er eine Stellungnahme auf Instagram. Das Bild zeigt ihn mit Ehefrau Sofia und den beiden Söhnen Alexander und Gabriel im herbstlichen Wald. "Wir sehen es positiv, wie Alexander und Gabriel im Leben freie Entscheidungen haben werden", schrieb der 40-Jährige.

Ihre Fürstentitel und Herzogtümer in Södermanland und Dalarna würden die Kinder behalten. "Unsere Familie ist eng mit beiden Landschaften verbunden, und wir halten an unserem Engagement fest", schrieb Carl Philipp. "Wir werden auch weiterhin den König und die Kronprinzessin - unser zukünftiges Staatsoberhaupt - unterstützen und uns nach Belieben an den Aktivitäten des Königshauses beteiligen", so der Prinz.

Prinz Alexander, Prinz Gabriel, Prinzessin Leonore, Prinz Nicolas und Prinzessin Adrienne verlieren nicht nur ihre offizielle Rolle im Königshaus - sondern auch die Apanage. Dabei handelt es eine Art Einkommen, finanziert aus Steuergeldern für Mitglieder des Königshauses und für den Unterhalt royaler Anwesen.

Die Thronfolge ändert sich durch den Beschluss nicht. Dass die Anzahl der Mitglieder des Königshauses in dieser Form verkleinert werde, zeige letztlich auch die Fürsorge des Königs für seine Enkel, urteilten schwedische Medien.