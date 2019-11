Grund zur Freude für Formel-1-Pilot Sebastian Vettel: Der 32-Jährige und seine Frau Hanna sind zum dritten Mal Eltern geworden. Dies bestätigte eine Sprecherin des viermaligen Weltmeisters.

Im Juni hatte das Paar, das sich seit Schulzeiten kennt, geheiratet. Gemeinsam haben sie bereits die Töchter Emily und Matilda. Der gebürtige Heppenheimer Vettel gibt nur selten Auskunft über sein Privatleben.

Vettel wird wegen der Geburt leicht verspätet zum Saisonfinale nach Abu Dhabi anreisen. Er verpasst den Medientag, will aber schon beim ersten freien Training am Freitag teilnehmen. Das Rennen findet am Sonntag statt.