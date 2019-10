Die Aufregung könnte nicht größer sein. US-Sängerin Selena Gomez veröffentlichte nach einer längeren Pause den Song "Lose You to Love Me". Und quasi mit seiner Veröffentlichung begann der US-Boulevard zu spekulieren: Meint sie damit Justin Bieber?

Zur Erinnerung: Bieber und Gomez waren eine Art Brad Pitt und Angelina Jolie, nur eben in der Musikbranche und für Teenies. Im Februar 2011 traten sie erstmals öffentlich als Paar auf: Bei der Oscar-Party. Schon kurz darauf gab es allerdings Trennungsgerüchte, im November 2012 gaben sie das Ende Ihrer Beziehung bekannt.

Vorerst. Denn dann ging es hin und her, manche Medien veröffentlichten gar Chronologien der komplizierten Beziehung.

Sicher ist: Später versuchten es die beiden noch einmal. Gomez' Mutter war wenig begeistert: Sie sei "nicht glücklich" über das neueste Liebes-Comeback von Selena mit ihrem On-and-off-Freund, sagte Mandy Teefey im Januar 2018. Auch diesmal hielt die Beziehung nicht lange. Im März 2018, berichten Boulevardmedien, sei endgültig Schluss gewesen.

Nun also "Lose You to Love Me". US-Medien zerpflückten den Song auf der Suche nach Hinweisen auf den Bieber-Gomez-Komplex. "Buzzfeed News" etwa verwies auf eine Zeile in der es frei übersetzt heißt: "Nach zwei Monaten hast du uns ersetzt, als sei es einfach".

Schließlich habe Bieber seiner neuen Partnerin Hailey Baldwin bereits im Juni 2018 einen Heiratsantrag gemacht - also zwei Monate nach der angeblichen Trennung von Gomez. Tatsächlich häuften sich in dieser Zeit die Hinweise auf eine Verlobung - offiziell bekannt gab Justin Bieber sie allerdings erst im Juli 2018.

Hinzu kommen Gomez' Aussagen in einem Interview. Sie sagte in einer Radioshow, sie habe "Lose You to Love Me" vor einem Jahr geschrieben - das würde in etwa die Zeit der Trennung von Bieber bedeuten, spekuliert "Buzzfeed News".

Natürlich könnte trotzdem eine frühere Beziehung Gomez' mit dem Song gemeint sein. Doch sie sagte in der Sendung, sie habe das Album vor zwei Jahren veröffentlichen wollen. Allerdings hätten die Worte, die sie jetzt in dem Song äußere, damals noch nicht existiert. Die Beziehung müsse also nach 2017 stattgefunden haben.

Da sie den Song vor einem Jahr geschrieben haben will, ihr zwei Jahre zuvor dafür die Worte fehlten, lässt sich der Zeitraum grob von irgendwann 2017 bis Oktober 2018 eingrenzen. Es kann sich also nur um die Beziehung von Justin Bieber handeln. Logisch, oder?