US-Musikerin und Schauspielerin Selena Gomez sieht Twitter und ähnliche Plattformen mit gemischten Gefühlen. "Ich glaube, dass soziale Medien für meine Generation sehr gefährlich sind", sagte die 26-Jährige beim Filmfest im französischen Cannes. Natürlich eröffneten Facebook und Instagram auch viele Möglichkeiten und hätten positive Seiten. Dennoch sei Cybermobbing eine Gefahr. "Ich sehe immer wieder junge Mädchen, die am Boden zerstört sind."

Gomez hat bei Instagram 150 Millionen Follower. Ihren Einfluss will sie eigenen Angaben zufolge auch nutzen, um jungen Menschen zu zeigen, dass sie so sein können, wie sie es selbst möchten. Außerdem sei es nicht gut, ständig nur online zu sein. "Ich würde mir selber Auszeiten geben." Dann habe man eine Chance, etwas Abstand zu gewinnen.

Gomez war beim Filmfest Cannes in der Zombie-Komödie "The Dead Don't Die" zu sehen. Der Film von Jim Jarmusch hatte das Festival eröffnet. Neben Gomez sind unter anderem Adam Driver, Bill Murray und Tilda Swinton in dem Film zu sehen.