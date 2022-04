Der in Argentinien geborene Sänger, der in Österreich lebt, sei in den vergangenen Wochen unter anderem bei der Arbeit an seinem Album »Heute hab ich Zeit für dich« an seine Grenzen gegangen.

Rossi will andere Betroffene unterstützen

»Wie viele andere Menschen belastet und beschäftigt die gegenwärtige Situation auch Semino Rossi als Künstler und Familienvater nachdrücklich«, heißt es in der Mitteilung. Emotional hätten die zwei Jahre Coronapandemie wie auch aktuelle soziale und politische Entwicklungen mehr Kraft gezehrt, als er es für möglich gehalten habe.