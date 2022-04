Williams war bereits zwei Monate schwanger, als sie 2017 die Australian Open gewann, ihren 23. Grand-Slam-Titel. »Mein Körper gehört schon so lange dem Tennis«, schreibt die US-Amerikanerin in einem Beitrag für die Zeitschrift »Elle« . Mit drei Jahren habe sie zum ersten Mal einen Schläger in der Hand gehalten. Nun teilte sie ihren Körper mit ihrer Tochter.