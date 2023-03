Seth Rogen über Erfolg und Glück »Gott sei Dank haben wir keine Kinder!«

Er beobachte in seinem Alltag, dass er mehr Zeit zur Verfügung habe als die Eltern in seinem Umfeld – sowohl für Dinge, die er tun muss als auch jene, die ihm schlicht Spaß bringen. »Ich sage nicht, dass die Kinder ihnen keine Freude bereiten, aber ich bin ganz ehrlich: Meine Frau und ich scheinen mehr aktive Freude daran zu haben, keine Kinder zu haben, als Menschen mit Kindern an der Elternschaft.«

Männliche Prominente selten nach Kinderwunsch gefragt

Unter dem YouTube-Video des Interviews häufen sich derweil die positiven Kommentare. So wird Rogen zum einen für seine ehrliche Antwort gepriesen – doch das größte Lob richtet sich an den Moderator. Dass er einen Mann zu dessen Kinderlosigkeit befragt, sei so erfrischend, heißt es. Für viele ist dies eine Premiere.