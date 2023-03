Im vergangenen Herbst hatte Shakira in einem Interview über die Trennung gesprochen. Sie habe extrem darunter gelitten: »Es gab Tage, an denen ich zerbrochen am Boden lag.«

Die Berichterstattung, sagte Shakira damals, belaste auch die Kinder sehr: »Vor meinem Haus hocken 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche Paparazzi. Es gibt keinen Ort, an dem ich mich mit meinen Kindern vor ihnen verstecken kann, außer in meinem Haus.« Sie könne keinen Spaziergang machen, ohne von Fotografen begleitet zu werden.