Die Mahnerin der Woche...

...ist Sharon Stone. Im Gespräch mit "Variety" berichtet die 61-Jährige von den bitteren Erfahrungen nach ihrem Schlaganfall im Jahr 2001 - und warnt davor, Symptome zu ignorieren. "Wenn Sie wirklich schlimme Kopfschmerzen haben, müssen Sie ins Krankenhaus gehen", sagt die Schauspielerin.

Sie selbst sei erst an Tag drei oder vier nach ihrem Schlaganfall behandelt worden. Und hätte fast nicht überlebt. "Ich habe alles verloren, was ich hatte", sagt die Schauspielerin. Ihre Genesung habe ungefähr sieben Jahre gedauert und ihr Comeback sei alles andere als einfach gewesen.

"Ich habe alles verloren" Sharon Stone - hier bei einer Gala in Los Angeles im Juli - sprach in einem Interview mit der "Variety" über ein einschneidendes Erlebnis im Jahr 2001. Dabei ging es auch um ihre Familiengeschichte: "Meine Mutter hatte einen Schlaganfall. Meine Großmutter hatte einen Schlaganfall. Ich hatte einen massiven Schlaganfall - und eine neuntägige Gehirnblutung." Das Foto zeigt Stone 2018 bei der Verleihung der Golden Globes. Die Schauspielerin 2009 auf dem roten Teppich in Cannes: "Ich habe meinen Platz im Business verloren. Ich war so etwas wie der heißeste Film-Star, wisst ihr?", erzählt Stone in dem Interview. Ihre Karriere startete Stone in der Rolle als Catherine Tramell 1992 im Film "Basic Instinct". Sharon Stone setzt sich schon lange für wohltätige Zwecke ein. Hier ist sie mit Model Eva Herzigova bei einer Auktion der American Foundation for Aids Research 2014 zu sehen. Stone sagt, ihre Genesung dauerte ungefähr sieben Jahre. Ihr Comeback sei alles andere als einfach gewesen: "Die Menschen haben mich brutal unfreundlich behandelt."

Die Frage der Woche...

...gibt es schon seit 1997 "Titanic" in die Kinos kam. Und noch heute treibt sie manche Fans um: "Wäre für Jack nicht auch noch Platz auf der Tür gewesen?" Hätte er also gar nicht ertrinken müssen, sondern gemeinsam mit seiner Geliebten Rose gerettet werden können?

Erneute Aufmerksamkeit bekam die sogenannte Tür-Kontroverse nun, als ein Journalist sie in einem Interview mit Leonardo DiCaprio, der den Jack spielte, ansprach. Während der 44-Jährige gleich abwehrte, sprangen seine Schauspielkollegen Brad Pitt und Margot Robbie auf das Thema an.

Ein anderes Ende für "Titanic"? 1997 kam "Titanic" in die Kinos. Und noch heute treibt manche Fans eine Frage um: "Wäre für Jack nicht auch noch Platz auf der Tür gewesen?" Hätte er also gar nicht ertrinken müssen, sondern gemeinsam mit seiner Geliebten Rose gerettet werden können? Neuen Auftrieb bekam die Tür-Kontroverse nun, weil Jack-Darsteller Leonardo DiCaprio in einem Interview genau auf dieses Thema angesprochen wurde. Während DiCaprio abblockte sprangen Brad Pitt und Margot Robbie sofort auf das Thema an. Die drei spielen gemeinsam in Quentin Tarantinos neuem Film "Once Upon a Time in Hollywood". "Hättest du dich nicht noch da draufquetschen können? Das hättest du tun können, nicht wahr?", fragt Pitt. Und auch Margot Robbie konnte sich offenbar sofort an besagte Szene erinnern: "Ich erinnere mich, dass ich mir als kleines Mädchen die Augen ausgeheult habe", sagt sie - und fragt, ob es am Set die Überlegung gegeben habe, die Tür kleiner zu machen. DiCaprios einzige Antwort: "Kein Kommentar." Rose-Darstellerin Kate Winslet gab sich übrigens deutlich weniger verschlossen: "Er hätte sich einfach mehr anstrengen sollen, um auf diese Tür zu kommen, denn ich denke, es hätte gepasst!", sagte sie 2017 in einem Interview.

"Ich erinnere mich, dass ich mir als kleines Mädchen die Augen ausgeheult habe", erinnert Robbie sich an die Szene. "Hättest du dich nicht noch da draufquetschen können? Das hättest du tun können, nicht wahr?", fragt Pitt. DiCaprio entgegnet jedoch lediglich: "Kein Kommentar."

Der Wiederholungstäter der Woche...

...heißt Robbie Williams. Der Sänger und seine Frau Ayda Field wollen sich noch mal das Jawort geben. Er habe ihr den Antrag an ihrem 40. Geburtstag gemacht, sagte Field in der britischen Talkshow "Loose Women". Am 7. August feiern die beiden ihren neunten Hochzeitstag.

Bald zweifach verheiratet Sänger Robbie Williams und seine Frau Ayda Field wollen ihr Eheversprechen erneuern. Inspiration könnten sie im vergangenen Oktober auf der Hochzeit von Prinzessin Eugenie gesammelt haben, von der dieses Foto stammt. Zuvor hatten die beiden verkündet, dass eine Leihmutter ihr drittes gemeinsames Kind zur Welt gebracht hatte. Am 7. August 2019 feiern die beiden ihren neunten Hochzeitstag. "Er hat mich an meinem Geburtstag mit dem Vorschlag überrascht", sagte Field über die geplante neuerliche Hochzeit. Sie sei überwältigt gewesen. Williams galt lange als Frauenheld - ein Image, das er selbst befeuert hat: "Ich bekomme sehr viel Zuspruch", sagte er einst. Für seine Treue habe er einen Orden verdient, so Williams. Bei der eigenen Hochzeit ging es dagegen eher ruhig zu. "Mama und Papa haben in einem Hinterhof geheiratet und unsere Hunde waren die Brautjungfern", klärte Field ihre Tochter nach der opulenten Hochzeit von Prinzessin Eugenie auf.

Sie sei überwältigt gewesen, sagte Field. Und kündigte direkt an, dass sie sich beim zweiten Mal durchaus eine größere Feier vorstellen könne. "Unsere erste Hochzeit war klein - jetzt brauchen wir eine größere", sagte Field. "Ich freue mich. Aber ich denke, ich werde alles planen, daher liegt es an mir, zu entscheiden, wie groß es wird."

Die Klarstellung der Woche...

...kam von Brad Pitt. Er machte deutlich, dass er nicht aufhören will, Filmrollen zu übernehmen. "Ich werde so lange weitermachen, bis man mich nicht mehr will", sagte er. Die Spekulationen über ein mögliches Ende seiner Karriere waren aufgekommen, nachdem der 55-Jährige die Schauspielerei in einem Interview als "ein Spiel für jüngere Männer" bezeichnet hatte.

Er genieße seine Arbeit aber immer noch sehr, sagte Pitt - allerdings ist er bei der Auswahl seiner Projekte offenbar kritischer als früher: "Wenn man älter wird, so wie ich, dann sucht man sich Rollen sorgfältiger aus."

Rente noch nicht in Sicht Will Brad Pitt etwa seine Schauspielkarriere beenden? Diese Gerüchte kamen kürzlich auf, nachdem Brad Pitt die Schauspielerei in einem Interview als "Geschäft für jüngere Männer" bezeichnet hatte. Das bedeutet aber offenbar nicht, dass er daran denkt, zeitnah in Rente zu gehen. "Ich werde so lange weitermachen, bis man mich nicht mehr will", sagte der 55-Jährige nun der "Hamburger Morgenpost". Seinen aktuellsten Auftritt hat Pitt in dem Film "Once Upon A Time In Hollywood". Das Bild zeigt von links nach rechts: Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Regisseur Quentin Tarantino und Margot Robbie. Das Drehbuch "Once Upon A Time In Hollywood" war für den Schauspieler offenbar sehr überzeugend, denn Pitt ist eigenen Angaben zufolge inzwischen wählerisch: "Wenn man älter wird, so wie ich, dann sucht man sich Rollen sorgfältiger aus", sagte er. Pitt übernimmt in dem Film die Rolle des Stuntmans Cliff Booth. In dem Film spielte Pitt gemeinsam mit Schauspielkollege Leonardo DiCaprio. Offenbar eine angenehme Zusammenarbeit: "Wir haben uns vom ersten Tag an verstanden", sagte er.

Die Ahnenforschung der Woche...

...betrieb Kate Winslet. In einer Sendung der BBC ließ sich die Schauspielerin berichten, welche bemerkenswerte Aspekte es in ihrer Familiengeschichte gibt.

Sie erfuhr, dass ihr Ururgroßvater 1884 von Schweden nach Großbritannien eingewandert sei, berichten mehrere britische Medien. Dort habe er als Schneider gearbeitet. "Das bedeutet, ich bin im Grunde eine Einwanderin", sagte Winslet.

Verarmte Ahnen Kate Winslet steht im Rampenlicht, bei ihren Vorfahren sah das anders aus: In der BBC-Sendung "Who Do You Think You Are" hat die Schauspielerin erfahren, unter welchen Bedingungen diese leben mussten. 1884 sei ihr Ururgroßvater von Schweden nach Großbritannien ausgewandert. Dort arbeitete er laut der Ahnenforscher als Schneider. "Das bedeutet, ich bin im Grunde eine Einwanderin", sagte Winslet dazu. Einem anderen Vorfahren erging es noch schlechter: Winslets Ururururgroßvater starb im Gefängnis an Typhus, nachdem er für seine Familie Kartoffeln und Honig gestohlen hatte. Winslet sagte zu der Geschichte ihrer Vorfahren, sie wäre "traurig und empört" gewesen, wenn sie erfahren hätte, dass sie aus einer reichen oder königlichen Familie stamme. Ihre Wurzeln liegen in der Arbeiterklasse, sagte die Schauspielerin. Auf diesem Foto ist sie an der Seite ihres dritten Ehemanns Ned RocknRoll zu sehen.

Ihre Wurzeln liegen in der Arbeiterklasse, sagte die Schauspielerin. Die Auswertung der Ahnenforscher habe für sie Sinn ergeben, sagte Winslet der "Radio Times". Beide Seiten ihrer Familie seien verarmt gewesen. Das erkläre womöglich, warum sie ihren Kindern die Werte ihrer Eltern vermitteln wolle.

Das Gespräch der Woche...

...nahmen Beyoncé und Jay-Z sowie Prinz Harry und Herzogin Meghan teil. Sie trafen sich bei der Premiere des Films "Der König der Löwen" in London.

Eine Reporterin des "Daily Mail" war nah dran an den Protagonisten. Folgenden Wortwechsel brachte sie mit:

Beyoncé: "Das Baby, so wunderschön. Wir haben euch lieb, Leute."

Harry: "Und wie geht's euren Zwillingen?"

Beyoncé: "Sie sind nicht hier. Sie kommen nicht bei jeder Reise mit. Wir haben sie zu Hause gelassen. Sie hätten es geliebt, hier zu sein."

Jay-Z: "Den Tipp, den ich euch geben kann: Findet immer Zeit für euch selbst!"

"Wir haben euch lieb, Leute" Ankunft der Royals: In London haben Prinz Harry und Herzogin Meghan an der Europapremiere von "Der König der Löwen" teilgenommen. Dort begegneten die beiden unter anderem diesem Superstar: Beyoncé war mit ihrem Mann Jay-Z auf der Feier, weil sie an dem Film mitgewirkt hatte. Das Aufeinandertreffen verlief herzlich: Die Herzogin umarmte sowohl die Musikerin als auch deren Ehemann Jay-Z. Beyoncé soll Meghan und Prinz Harry zur Geburt ihres Sohnes Archie gratuliert haben. "Das Baby, so wunderschön", soll die Sängerin gesagt haben, und: "Wir haben euch lieb, Leute." Jay-Z sagte in dem kurzen Gespräch laut einer Reporterin: "Den Tipp, den ich euch geben kann: Findet immer Zeit für euch selbst!" Prinz Harry und Herzogin Meghan hatten zuletzt wegen der Taufe ihres Sohnes viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Archie war Anfang Mai auf die Welt gekommen. Nachdem das Paar für den Ausschluss der Öffentlichkeit von der Taufe kritisiert wurden, veröffentlichte es einige Bilder des Täuflings Archie Harrison Mountbatten-Windsor und seiner Familie. Der Jüngste der britischen Royals wurde in einer Privatkapelle von Schloss Windsor in demselben Kleid getauft, das auch seine Cousins Prinz George und Prinz Louis sowie seine Cousine Prinzessin Charlotte trugen.

Die Ansage der Woche...

...kam von Pink. Deren Deutschland-Tour führte sie vor einigen Tagen nach Berlin. Von dort postete die Sängerin Fotos ihrer Kinder, die durch die Stelen des Berliner Holocaust-Mahnmals laufen - und verteidigte das Bild schon vorab vor Kritikern.

Debatte über ein sensibles Thema Popsängerin Pink hat ein Foto ihrer beiden Kinder veröffentlicht, die durch die Stelen des Berliner Holocaust-Mahnmals laufen - und das Bild schon vorab gegen Kritik verteidigt. "Die Person, die dies erschaffen hat, glaubte daran, dass Kinder Kinder sein können. Für mich hat es die Bedeutung, das Leben nach dem Tod zu feiern", schrieb sie auf Instagram. Außerdem sei ihre Familie mütterlicherseits jüdisch. Immer wieder gibt es Kritik, wenn Besucher des Mahnmals Selfies in dem Stelenfeld machen oder sich dort lachend zeigen. Der Architekt des Mahnmals, der US-Amerikaner Peter Eisenman, hatte hingegen erklärt, er habe keine Probleme damit, wenn Kinder in dem Stelenfeld spielen. Die US-Sängerin stand erst vor wenigen Monaten wegen eines Bildes ihres Sohns im Mittelpunkt eines Shitstorms. Die 39-Jährige hatte ein Foto veröffentlicht, auf dem ihr zweijähriger Sohn Jameson keine Windel trug. Pink zog später Konsequenzen. "Ich poste keine Bilder mehr von ihnen", sagte sie mit Blick auf Jameson und ihre Tochter Willow in der US-Talkshow. Hier sind sie gemeinsam mit Ehemann beziehungsweise Vater Carey Hart auf dem Walk of Fame in Hollywood zu sehen. Pink sagte, sie habe Verständnis für die Menschen, die ihr sagten, sie müsse besser aufpassen, was sie online stelle. Aber: "Es gibt auch eine nette Art und Weise, wie man das kommunizieren kann." Nach der Kritik löschte Pink das Foto und lud eine Version hoch, au dem der Intimbereich ihres Sohnes geschwärzt worden war. Die Kommentare hätten Pink sehr getroffen. "Ich musste wirklich viel weinen", sagte sie. Daran, dass ihre Kinder mal nackt herumliefen, könne sie nichts Verwerfliches erkennen: "Wir leben auf einem Bauernhof", sagte sie. "Auch ich bin manchmal nackt."

"Die Person, die dies erschaffen hat, glaubte daran, dass Kinder Kinder sein können. Für mich hat es die Bedeutung, das Leben nach dem Tod zu feiern", schrieb sie auf Instagram. Außerdem sei ihre eigene Familie mütterlicherseits jüdisch: "Behaltet euren Hass und eure Verurteilungen für euch."