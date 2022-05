Bouldern mit Babybauch Schwangere Sportlerin wehrt sich gegen Anfeindungen

Shauna Coxsey ist Profikletterin. Sie wurde Weltcupsiegerin im Bouldern. Im vergangenen Jahr startete sie bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio . Bei Instagram zeigt sie sich an einer Steilwand hängend, von einem Griff zum nächsten springend. Nichts Besonderes eigentlich, wäre da nicht ihr Babybauch. Coxsey ist im neunten Monat schwanger.

In einer Geschichte des »Guardian« hat sich die 29-Jährige nun zu negativen, zumeist in den sozialen Netzwerken getätigten Kommentaren geäußert. Dass Coxsey trotz ihrer voranschreitenden Schwangerschaft weiter klettert, sorgte nämlich für Kritik. Instagram-Nutzer wollten wissen, ob das denn sicher sei. Und was passiere, wenn sie herunterfalle.