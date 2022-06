Versteigerung aus dem Nachlass von Siegfried und Roy Tigerkopfanhänger, Elefantenskulptur – und eine Lederhose für 1400 Dollar

Unter den Sammlerstücken und Andenken an die jahrzehntelange Bühnenkarriere der Zauberer mit ihren exotischen Wildkatzen war auch Mobiliar aus deren Villen in der Casino-Stadt Las Vegas. Der Erlös geht nach Angaben des Auktionshauses an die von Siegfried und Roy gegründete Stiftung SARMOTI zum Schutz bedrohter Tiere.