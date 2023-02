Sie stellte der BBC mehr als ein Dutzend Sprachnachrichten zur Verfügung. Darin, schreibt die BBC, schreie er oft. Bittet um Kredit und behauptet, sein Geld sei in Investitionen gebunden. Einmal brüllt er demnach: »Kate, ich bin ein Millionär! Und das ist eine Tatsache. Im Moment stecke ich in der Klemme. Verstehst du? Ich stecke fest! Verstehst du das in deinem verkorksten Gehirn? Deinem Vogelhirn.« Und weiter: »Ich habe es nicht von dir gestohlen. Du hast es mir aus freien Stücken gegeben. Du hast es mir geliehen.«