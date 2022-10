Sie habe auch noch andere Klienten. Insgesamt, so schätzt sie, habe sie bereits über 450.000 Joints gedreht. Wie viele davon für Snoop Dogg? Das bleibt offen. Erst kürzlich hatte Renegade Piranha in einem Podcast vom kuriosen Einstellungsverfahren berichtet.

Das Kiffer-Image ist ein Charakteristikum des 51-jährigen Rappers, der 1993 mit dem Album »Doggystyle« seinen Durchbruch schaffte. Und in seinem Wohnort Long Beach kann Snoop Dogg seinem Laster unbeschwert frönen, denn in Kalifornien ist der private Konsum von Marihuana legal, ebenso wie in zahlreichen anderen Staaten.