Juan Carlos wurde verdächtigt, im Ausland ein verstecktes Vermögen angehäuft zu haben, insbesondere durch seine engen Beziehungen zu den Golfmonarchien.

So soll er 2008 etwa 100 Millionen Dollar von Saudi-Arabien erhalten haben. Allein mehr als fünf Millionen Euro zahlte er an Steuern nach, um einem Strafverfahren wegen Steuerbetrugs zu entgehen. Obwohl die Ermittlungen gegen ihn in seinem Heimatland eingestellt wurden, entschied sich Juan Carlos, in Abu Dhabi zu bleiben, wo er zwischenzeitlich Zuflucht gefunden hat.