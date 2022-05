Für ihren Einsatz gegen häusliche Gewalt hat die britische Popsängerin Mel B eine königliche Ehrung erhalten. Queen-Enkel Prinz William überreichte Melanie Brown, wie das Mitglied der Girlband Spice Girls bürgerlich heißt, im Buckingham-Palast den Orden »Member of the Most Excellent Order of the British Empire« (MBE). Dabei handelt es sich um einen der unteren Ränge im System der britischen Verdienstorden.