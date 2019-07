Holland und Gyllenhaal in der Klinik Spider Man und Mysterio bespaßen kranke Kids

Es sind Bilder, wie die Fans sie lieben: Ein kleiner, fast kahlköpfiger Junge mit Mundschutz, der auf einem Bobby-Car sitzt und zaghaft mit einem Finger die Hand seines Superhelden berührt. Spider Man, oder vielmehr sein Darsteller Tom Holland, kniet vor dem blassen Jungen und redet ihm gut zu.

Am 4. Juli kommt "Spider Man: Far From Home" in die deutschen Kinos, der 23-jährige Holland spielt darin die Hauptrolle. Zusammen mit seinen Co-Stars, Zendaya Maree Stoermer Coleman und Jake Gyllenhaal, besuchte Holland jetzt anlässlich des US-Starts das Kinderkrankenhaus in Los Angeles.

Children's Hospital Los Angeles/ Facebook Jake Gyllenhaal im Mysterio-Outfit auf dem Krankenhausflur

Die Klinik hatte eine Premiere des neuen Streifens extra für die kleinen Patienten und ihre Angehörigen auf die Beine gestellt. Die Schauspieler überraschten die Kranken mit einem persönlichen Auftritt: Holland vollführte aus dem Stand einen Salto rückwärts und unterhielt sich mit den Kindern.

"Ich habe dich so gern", sagte ein Patient offenherzig. Er bewundere Spider Man am meisten, wenn der seine Spinnenfäden auswerfe. "Oh, die habe ich alle auf dem Weg hierher verbraucht", antwortete der offenbar nicht wurfbereite Holland geistesgegenwärtig.

Jake Gyllenhaal war im Kostüm seiner Figur, des Marvel-Neuzugangs Mysterio, gekommen. Zusammen mit den Kollegen schrieb fleißig Autogramme und posierte für Selfies.