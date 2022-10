Mehr als 50 Jahre nach der Erstausstrahlung von »Star Trek« ist William Shatner, der in der Serie Captain Kirk spielt, im Alter von 90 Jahren tatsächlich ins All geflogen. Die unendlichen Weiten, die er 2021 bereiste, waren Shatner in der Realität allerdings etwas zu weit, wie der kanadische Schauspieler nun in seinem Buch »Boldly Go: Reflections on a Life of Awe and Wonder« beschreibt. Zunächst hatte das Magazin »Variety« berichtet.