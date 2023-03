Der Strafbefehl »ist seit November rechtskräftig«. Zur Höhe der damit verhängten Geldstrafe würden keine Angaben gemacht.

Mross gesteht Vorfall ein und verteidigt sich

Zuerst hatte die »Bild« über den Fall berichtet. Mross schildert dort seine Sicht. Demnach habe es keine Gerichtsverhandlung gegeben, weil er keinen Einspruch gegen die Entscheidung eingelegt habe. Mross war aufgrund eines Auftritts in der Nähe von Leipzig in dem Hotel untergekommen. Der Mann habe ihn zunächst beim Abendessen im Restaurant als »Schlagerfuzzi« und »Playback-Künstler« beleidigt und beschimpft, sagte Mross der Zeitung. Er habe ihn am Anfang noch ignoriert. Als er ihm dann in den Aufzug gefolgt sei und sich weiter über ihn lustig gemacht habe, habe Mross ihn kurz vor seinem Zimmer am Hemdkragen gepackt.