Klatsch & Knatsch Von Schönheitsidealen und Partnerschaften

Die Sorge der Woche...

...formulierte Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß - in Bezug auf den Einfluss, den Instagram und andere soziale Netzwerke auf das Schönheitsideal junger Menschen haben. "Wenn die Welt schon so gewesen wäre, als ich 14 war, weiß ich nicht, ob ich daran nicht zerbrochen wäre. Weil du hast die ganze Zeit ein Schönheitsideal, das dir am Handy gezeigt wird", sagte die 35-Jährige der österreichischen Nachrichtenagentur APA.

Sie würde sich für alle Mädchen wünschen, dass ihre eigene Welt "vor ihrer Nase und nicht im Handy" stattfinde, so die Silbermond-Frontfrau. "Man kann sich dadurch schnell verunsichern und reinreden lassen, dass du nicht gut bist so wie du bist. Das ist die große Herausforderung unserer Zeit, dass jeder seinen Weg findet, damit umzugehen." Die Band ist mit einem eigenen Account bei Instagram vertreten. "Wir nutzen Social-Media-Kanäle, man erreicht damit in kürzester Zeit viele Leute. Aber ich bin kein Fan davon, mein Essen zu posten", sagte Kloß.

Den Rat der Woche...

...hat Demi Lovato parat. Bei einer Veranstaltung in Los Angeles am vergangenen Wochenende empfahl die Schauspielerinund Sängerin den anwesenden Jugendlichen: "Wenn ihr euer Haar lila färben wollt, färbt euer Haar lila. Wenn ihr jemanden vom gleichen Geschlecht liebt, liebt jemanden vom gleichen Geschlecht. Sei du selbst und hab keine Angst davor, was die Leute denken."

Wahres Ich unterdrückt Demi Lovato hat eigenen Angaben zufolge lange ihr wahres Ich unterdrückt, um anderen zu gefallen. "Ich habe viele Jahre lang versucht, mich als Rollenvorbild zu geben und nicht ich selbst zu sein", sagte die Schauspielerin und Sängerin am Wochenende bei einer Veranstaltung in Los Angeles. Den Jugendlichen riet Lovato, sich nicht zu verstellen: "Wenn ihr euer Haar lila färben wollt, färbt euer Haar lila. Wenn ihr jemanden vom gleichen Geschlecht liebt, liebt jemanden vom gleichen Geschlecht. Sei du selbst, und hab keine Angst davor, was die Leute denken." Mit einem Bikini-Foto auf Instagram stellte sie sich nach eigenen Worten kürzlich ihrer "größten Angst". "Es ist Cellulite!!!!", schrieb die 27-Jährige dazu. "Ich bin es buchstäblich satt, mich für meinen Körper zu schämen." Früher hätte sie die Fotos von sich im Bikini immer nachträglich bearbeitet, schrieb die Sängerin. Sie habe damit dem Idealbild anderer entsprechen wollen, schrieb Lovato. Aber das sei nicht sie. In diesem neuen Kapitel ihres Lebens wolle sie authentisch sein. Hinter der Sängerin liegt ein schwieriges Jahr: Mitte Juli 2018 wurde die Musikerin wegen einer mutmaßlichen Drogenüberdosis in ein Krankenhaus eingeliefert. Bereits in der Vergangenheit hatte Lovato über Drogenabhängigkeit und psychische Probleme geredet. Lovato ist eine bekannte Musikerin. Ihre Karriere begann in der Kinderserie "Barney und seine Freunde". Später wurde sie mit dem Disney-Channel-Film "Camp Rock" zum Star.

Sie selber habe sich lange verstellt, um anderen zu gefallen. "Ich habe viele Jahre lang versucht, mich als Rollenvorbild zu geben und nicht ich selbst zu sein", sagte die 27-Jährige. Als Teenager ließ sie sich demnach keine Tattoos stechen, um einen Medienkonzern nicht zu verärgern.

Die Gerüchtezerstreuerin der Woche...

... ist Lady Gaga. Erst spielten sie und Bradley Cooper in "A Star Is Born" ein Paar, dann folgte ein romantischer Auftritt bei der Oscarverleihung, außerdem wurden die Trennungen von ihren Partnern bekannt: Dies alles befeuerte das Gerücht, die Popsängerin und der Schauspieler seien auch im wahren Leben zusammen.

Gute Show Einer von vielen gemeinsamen Auftritten: Popsängerin Lady Gaga und Schauspieler Bradley Cooper kommen zur Premiere von "A Star Is Born" beim Toronto International Film Festival im September 2019. In dem Film spielen die beiden ein Paar. Spätestens seit ihrer gemeinsamen Performance bei den diesjährigen Oscars gab es Gerüchte über eine tatsächliche Liebesbeziehung zwischen Lady Gaga und Cooper. Lady Gaga hat zu den Spekulationen eine klare Meinung. "Die Presse ist sehr albern", sagte sie nun. "Ich meine, wir haben einen Liebesfilm zusammen gemacht. Natürlich wollten wir, dass die Leute glauben, dass wir uns lieben." Der Auftritt sei sehr sorgfältig einstudiert worden, behauptete die Künstlerin. Anfang des Jahres war bekannt geworden, dass Lady Gaga und Christian Carino sich getrennt haben. "Es hat einfach nicht geklappt. Beziehungen enden manchmal", zitierte das "People"-Magazin eine nicht genannte Quelle damals. Die Trennung sei schon "ein bisschen her", es gebe "keine lange, dramatische Geschichte". Lady Gaga war früher mit dem Schauspieler Taylor Kinney verlobt, die Beziehung ging im Sommer 2016 auseinander. Lady Gaga macht immer wieder Schlagzeilen - etwa damit, dass sie sich vor einiger Zeit in Anlehnung an das berühmte Edith-Piaf-Lied "La vie en rose" ein großes Tattoo stechen ließ. "Mein Rückenmark ist nun eine Rose", schrieb die 32-Jährige mit einem Gruß zum Valentinstag zu einem Instagram-Foto ihres nackten Rückens mit der Tätowierung. Der Piaf-Song spielt eine wichtige Rolle in "A Star is Born". Darin spielt sie eine aufstrebende Sängerin, die sich in einen alkoholkranken Country-Star verliebt. Den Musiker spielt in dem Film: Bradley Cooper. Dieses Bild zeigt die beiden im August 2018 in Venedig. Lady Gaga gewann für ihren Song "Shallow" aus dem Film "A Star is Born" zwei Grammy-Trophäen - und einen Oscar.

In der Dezemberausgabe des US-Magazins "Elle" hat sich Lady Gaga nun dazu geäußert. "Die Presse ist sehr albern", sagte sie im Gespräch mit der Talkmasterin Oprah Winfrey. "Ich meine, wir haben einen Liebesfilm zusammen gemacht. Natürlich wollten wir, dass die Leute glauben, dass wir uns lieben. Wir wollten, dass die Menschen diese Liebe bei den Oscars durch die Kameralinse spüren."

Den gemeinsamen Auftritt am Klavier hätten sie tagelang einstudiert und genau geplant, sagte die 33-Jährige. Die Reaktionen hätten gezeigt, dass sie "gute Arbeit" geleistet hätten.

Die Ex-Freundin der Woche...

... heißt Kristen Stewart. Für die US-Schauspielerin war ihr britischer Kollege Robert Pattinson die erste große Liebe. Und er sei immer noch "der Beste", sagte die 29-Jährige in der "Howard Stern Show" des US-Radiosenders Sirius XM. "Wir waren für einige Jahre zusammen", bestätigte Stewart dem Moderator. "Rob" sei ihre erste große Liebe gewesen. Zweimal betonte sie: "Er ist der Beste."

"Was zur Hölle bist du?" Für US-Schauspielerin Kristen Stewart war ihr britischer Kollege Robert Pattinson die erste große Liebe. Und er sei immer noch "der Beste", sagte die 29-Jährige in der "Howard Stern Show" des US-Radiosenders Sirius XM. Stewart und Pattinson, 33, spielten in den Verfilmungen der "Twilight"-Romane von Stephenie Meyer das Liebespaar Bella Swan und Edward Cullen. Bis 2013 waren Stewart und Pattinson mit kleinen Unterbrechungen auch privat ein Paar, dieses Bild stammt aus dem November 2012. Stewart hält nicht viel davon, sich zu verstecken - auch wenn ihr das in ihrer Karriere mehr als einmal geraten wurde: Wie die Schauspielerin in einem Interview mit dem US-Magazin "Harper's Bazaar" erzählte, wurde ihr in Bezug auf ihre Sexualität öfter empfohlen, diskreter zu sein. Nur so könne sie Karriere machen und Erfolg haben. So gebe es Menschen, die es nicht goutierten, dass sie Frauen treffe. Der heute 29-Jährigen sei in der Vergangenheit gesagt worden: "Wenn du dir selbst einen Gefallen tun willst, halte nicht die Hand deiner Freundin in der Öffentlichkeit. Dann könntest du auch einen Marvel-Film bekommen." Stewart aber scherte sich nicht um solche Ratschläge. Die Auswirkungen auf ihre Karriere seien ihr völlig egal gewesen: "Ich will nicht mit solchen Leuten arbeiten." Mit der Person, mit der sie zusammen sei, rauszugehen und auch in Interviews darüber zu sprechen, sei ihr wichtiger gewesen. Letztlich gehe es darum, das Leben zu genießen. "Da sind Menschen, die nicht mögen, dass du dich nicht lesbisch nennst, aber du definierst dich nun einmal auch nicht als heterosexuell", sagte sie dem Magazin. Die Menschen hätten wissen wollen: "Was zur Hölle bist du?" Stewart habe aber keine Antwort darauf. Sie würde sich auch nicht bisexuell nennen. Schubladen könne sie nicht leiden. Doch heute hat sich die Situation offenbar geändert: Laut Stewart kommen Menschen mittlerweile sogar auf sie zu, die diese undefinierte Sexualität interessant fänden und Filme darüber drehen wollten. Zwischenzeitlich war Stewart mit der Produzentin Alicia Cargile (l.) in einer Beziehung.

Stewart und Pattinson, 33, spielten in den Verfilmungen der "Twilight"-Romane von Stephenie Meyer das Liebespaar Bella Swan und Edward Cullen. 2008 feierte der Kinofilm "Twilight - Bis(s) zum Morgengrauen" US-Premiere. Bis 2013 waren Stewart und Pattinson mit kleinen Unterbrechungen auch privat ein Paar. Anschließend war Stewart mit der Produzentin Alicia Cargile in einer Beziehung.

Die Partnerin der Woche...

... ist Emma Watson - und zwar für sich selbst. In einem Interview mit der britischen "Vogue" berichtete die Schauspielerin, wie schwer ihr nach der Trennung von ihrem Freund das Single-Leben fiel. Sie haben nie an das "Ich bin glücklicher Single-Geschwafel" geglaubt, sagte die 29-Jährige.

Ängste vor dem 30. Geburtstag Über ihr Singleleben sagte die britische Schauspielerin Emma Watson in einem Interview nun der britischen "Vogue": "Ich habe wirklich lange gebraucht, aber jetzt bin ich sehr glücklich. Ich bin meine eigene Partnerin." Ende 2017 war bekannt geworden, dass Watson und der Unternehmer William "Mack" Knight nicht mehr zusammen sind. Die beiden hatten sich 2015 erstmals gemeinsam bei einem Musical-Besuch gezeigt, ihr Privatleben aber fortan aus der Öffentlichkeit herausgehalten. "Ich habe nie an dieses ganze 'Ich bin glücklicher Single'-Geschwafel geglaubt", sagte die 29-Jährige. Das sei jetzt anders. Hier ist sie im Januar 2018 mit Marai Larasi bei den Golden Globe Awards zu sehen. Im kommenden April wird Watson 30 Jahre alt. Das Jahr 2019 sei für sie "hart" gewesen, weil sie "allerlei Vorstellungen" davon habe, wie das Leben in diesem Alter aussehen müsse. "Eigentlich dachte ich mir immer: 'Warum macht jeder so einen großen Wirbel darum, 30 zu werden? Das ist doch keine große Sache'", sagte die Schauspielerin. Doch kaum sei sie 29 geworden, habe sich ihre Haltung geändert. "Wenn du kein Haus gebaut hast, wenn du keinen Mann hast, wenn du kein Baby hast, und du 30 wirst, und du bist nicht an einem unglaublich sicheren, stabilen Punkt in deiner Karriere oder findest noch Dinge heraus... Da ist einfach diese unglaublich große Angst", sagte Watson, die sich seit 2014 als Uno-Sonderbotschafterin für Frauen- und Mädchenrechte engagiert. Berühmt wurde Watson als Hermine Granger in den "Harry Potter"-Filmen. Die Reihe verhalf auch Daniel Radcliffe (Mitte) zu einer großen Karriere. Das Bild zeigt die Schauspieler im Jahr 2004. Bald 20 Jahre sind seit dem ersten "Harry Potter"-Film von 2001 vergangen. Und beinahe ebenso lange sahen viele in Emma Watson einen Kinderstar. Dieses Image legte sie erst mit dem Film "Die Schöne und das Biest" im Jahr 2017 ab. Das glaubte zumindest die 27-Jährige: "Als ich den Film abgedreht hatte, habe ich mich so gefühlt, als ob ich auf der Leinwand den Wechsel zur Frau hinbekommen habe", sagte Watson in einem früheren Interview der "Vanity Fair".

Inzwischen gefalle ihr der neue Beziehungsstatus aber. "Ich habe wirklich lange gebraucht, aber jetzt bin ich sehr glücklich. Ich bin meine eigene Partnerin." Nervöser als die Suche nach einem passenden Partner macht sie offenbar ihr kommender Geburtstag.

Im April wird Watson 30 Jahre alt. Von den Erwartungen an dieses Lebensjahr habe sie sich gestresst gefühlt: "Wenn du kein Haus gebaut hast, wenn du keinen Mann hast, wenn du kein Baby hast, und du 30 wirst, und du bist nicht an einem unglaublich sicheren, stabilen Punkt in deiner Karriere oder findest noch Dinge heraus... Da ist einfach diese unglaublich große Angst."