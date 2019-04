Im Alter von 37 Jahren Schauspielerin und Model Stefanie Sherk ist tot

Die kanadische Schauspielerin Stefanie Sherk ist tot. Ihr Ehemann, Demian Bichir, gab dies in einem emotionalen Statement auf Instagram bekannt. "Hiermit erkläre ich unter großem Schmerz, dass unsere geliebte Stefanie Sherk, meine geliebte Ehefrau, am 20. April friedlich eingeschlafen ist", schrieb Bichir unter ein Bild von Sherk. Die Schauspielerin wurde 37 Jahre alt.

"Es war die traurigste und schwerste Zeit unseres Lebens, wir wissen nicht, wie viel Zeit wir brauchen werden, um diesen Schmerz zu verkraften", hieß es in dem Post weiter. Bichir hoffe, dass die "Liebe meines Lebens" in ewigem Frieden ruhen werde. Woran Sherk starb, gab Bichir nicht bekannt.

AP/Foto:Chris Pizzello Stefanie Sherk an der Seite ihres Mannes Demian Bichir im Dezember 2015

Sherk, die auch als Model und Autorin arbeitete, hatte einen kleinen Auftritt im Film "Valentinstag", außerdem wirkte sie in einer Episode von "CSI:Cyber" mit. An der Seite ihres Ehemanns spielte sie 2016 im Film "Un Cuento de Circo & A Love Song" mit. Bichir selbst wurde 2012 als bester Hauptdarsteller in "A better Life" für den Oscar nominiert.