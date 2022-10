In Alfons Schuhbecks Südtiroler Stuben gibt es schon mal Tatar vom Weiderind oder Vitello Tonnato, die Atmosphäre in dem Restaurant zwischen Viktualienmarkt und Maximilianstraße beschreibt der Gastgeber auf seiner Homepage als elegant. Kein Vergleich zu dem Saal im Landgericht München I, in dem der 73-Jährige am Donnerstag zu einer mehr als dreijährigen Freiheitsstrafe wegen Steuerhinterziehung verurteilt wurde.