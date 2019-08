Popstar-Investition Stings neue Wohnung kostet 65,8 Millionen Dollar

Gordon Sumner gehört fraglos zu jener kleinen Gruppe Menschen, die mit Fug und Recht sagen können: Wenn wir von allem so viel hätten wie vom Geld, würde es uns gutgehen. Denn ökonomische Probleme sind für Sumner, besser bekannt unter seinem Künstlernamen "Sting", schon lange kein Thema mehr.

So wundert es nicht wirklich, dass der britische Musiker in der "New York Times" mit dem größten Immobilienkauf des Monats auftaucht. Für 65,8 Millionen Dollar (rund 59 Millionen Euro) habe Sting sich ein Penthouse in einer der besten Lagen von New York gekauft, berichtet das Blatt in seiner Samstagsausgabe.

Wer schon einmal in der US-Metropole unterwegs war, hat das aus Sandstein gebaute Gebäude wahrscheinlich gesehen, ohne ihm besondere Bedeutung beizumessen. Denn mit 18 Stockwerken gehört es nicht zu jenen beeindruckenden Wolkenkratzern, für die die Stadt bekannt ist. Die Adresse, 220 Central Park South - zwischen Columbus Circle und Plaza-Hotel gelegen - verspricht aber einen einmaligen, unverbaubaren Blick auf den berühmten Park der Stadt.

Teuer, aber nicht am teuersten

Stings neue Wohnung befindet sich in den oberen drei Stockwerken des Hauses, an das sich ein 79 Stockwerke hoher Wohnturm anschließt. Dort befindet sich auch eine noch weitaus teurere Luxusimmobilie: Für das Penthouse in zweiter Reihe zahlte Hedgefonds-Manager Ken Griffin 238 Millionen Dollar:

Die Wohnfläche von Stings neuer Wohnung wird mit 540 Quadratmetern angegeben, drei Schlaf- und fünf Badezimmer haben hier Platz. Die Verwaltungsfirma Vornado Realty Trust wirbt damit, dass zu dem Gebäudekomplex auch ein Spa und ein großer Fitnessclub gehören würden.

Für Sting dürfte freilich wichtiger sein, dass das Gebäude über eine gesicherte, von außen nicht einsehbare Zufahrt verfügt; schließlich lebt der Promi in einer von Touristen durchsetzten Gegend.

Wie viele Songs hat das gekostet?

Die Finanzierung der Luxus-Immobilie dürfte für den Briten kein größeres Problem sein. Zum einen hat er vergangenes Jahr eine nur wenige Minuten zu Fuß vom neuen Heim entfernte Wohnung für 50 Millionen Dollar verkauft. Zum anderen gehört er auch mit 67 Jahren noch zu den am besten verdienenden Musikern der Welt. Schon vor fünf Jahren wurde sein Vermögen auf 225 Millionen Euro geschätzt.

Dazu dürften in der Zwischenzeit noch einige Millionen hinzugekommen sein. Alleine die jährlichen Tantiemen für die Hits seiner Band " The Police" und seine späteren Solo-Alben dürften eine stattliche Summe einbringen. Der Titel "Every Breath You Take" von 1983 brachte ihm beispielsweise auch 20 Jahre nach der Veröffentlichung noch 2000 Dollar ein - täglich.

Bezeichnend für Sumners Verhältnis zu Geld ist eine Aussage aus einem "CBS"-Interview vom Mai. Nach dem Preis für sein Anwesen "Il Palagio" in der Toskana gefragt, antwortete er nur: "Wir haben es für einen Song gekauft, vielleicht zwei Songs."