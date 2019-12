A$AP-Rocky-Auftritt in Stockholm Hinter schwedischen Gardinen

Die Bühne glich einer großen Gefängniszelle, der US-Rapper und seine Tänzer trugen Kostüme im Sträflingslook: A$AP Rocky ist nach seiner Verurteilung wegen Körperverletzung für einen Auftritt erneut nach Schweden gereist.

"Vielen Dank an alle, die heute hier in Schweden aufgetaucht sind", begrüßte der 31-jährige Musiker und Produzent in der Stockholmer Ericsson Globe Arena die Besucher. A$AP Rocky, mit bürgerlichem Namen Rakim Mayers, trat aus einem Käfig auf die Bühne und fügte hinzu: "Ich habe Sie nicht hierher geholt, damit wir über schwedische Behörden, Politik oder amerikanische Politik sprechen können. Ich habe Sie heute für Liebe und Einigkeit hierher geholt."

Besuch in Problem-Vorort Husby

A$AP Rocky ("Praise the Lord") war im Sommer nach einem Auftritt auf dem Stockholmer "Smash"-Festival festgenommen worden, weil er am 30. Juni auf offener Straße einen Mann zusammengeschlagen haben soll. Die Auseinandersetzung wurde auf Video festgehalten. Ein schwedisches Gericht verurteilte ihn deshalb wegen Körperverletzung. Der Musiker saß rund vier Wochen in Untersuchungshaft, um eine längere Gefängnisstrafe kam er jedoch herum.

Vor seinem Auftritt in Stockholm besuchte A$AP Rocky Schüler im Stockholmer Brennpunkt-Vorort Husby, dem Epizentrum wochenlanger Krawalle 2013. "Wir sind in die Vororte gekommen", sagte er auf Instagram, wo er mit Jugendlichen posierte. "Wir sind hier, um den Leuten zu sagen, dass wir uns um sie kümmern." Er bot Menschen aus den Vierteln an, das Konzert kostenlos besuchen zu können.

Nachdem er im August freigelassen wurde, hatte A$AP Rocky versprochen, als Dankeschön zurückzukehren. Sein Antrag, für Insassen in einem Stockholmer Gefängnis auftreten zu dürfen, wurde aus Sicherheitsgründen jedoch abgelehnt. Der Musiker hatte in der Justizvollzugsanstalt seine U-Haft verbracht.

Der Prozess gegen A$AP Rocky hatte international für Aufsehen gesorgt. Stars wie Kim Kardashian und Popsänger Justin Bieber hatten gefordert, den Rapper freizulassen. Zuletzt schaltete sich selbst US-Präsident Donald Trump ein und telefonierte mit Schwedens Regierungschef Stefan Löfven in dem Fall.