Wer Kinder hat, kennt dieses Dilemma vielleicht: Soll man die ambitionierte Tochter oder den aufstrebenden Sohn unterstützen, wo es nur geht - oder den Nachwuchs lieber alleine herausfinden lassen, was Erfolge und Rückschläge im Leben bedeuten? Und was empfiehlt sich, wenn das eigene Kind den gleichen Beruf ausübt wie man selbst?

Ob Ethan Hawke sich solche Gedanken gemacht hat, als seine Tochter Maya sich für die Schauspielerei entschied, ist bislang nicht bekannt. Auf jeden Fall aber hat er sich dafür entschieden, den ersten großen Auftritt der jungen Frau zu feiern - und zwar öffentlich.

Maya Hawke, die gemeinsame Tochter von Hawke und dessen Kollegin Uma Thurman, spielt in der dritten Staffel der Erfolgsserie "Stranger Things" die Eisverkäuferin Robin - eine junge Frau auf der Suche nach Herausforderungen in ihrem banalen Alltag (mehr über die Fortsetzung der Netflix-Produktion erfahren Sie hier). Und Papa Ethan findet das offenkundig toll, wie ein Instagram-Post des 48-Jährigen verrät. Sehr, sehr toll.

Manche seiner Follower, schreibt Hawke, hätten vielleicht die Erfolge seiner Tochter in der BBC-Serie "Little Women" oder an der Schauspielschule in New York verpasst. "Ich weiß auch, dass vielen ihre zahlreichen High-School-Produktionen entgangen sind - verdammt, sogar ich habe welche verpasst, und ich bin ihr Vater."

Nach dieser ironischen Selbstkritik geht Hawke zur Lobeshymne über: "Einige von euch kennen vielleicht ihre Musik, andere nicht. Aber, meine Damen und Herren, lernt bitte MAYA HAWKE kennen." Dann beendet er seinen Eintrag in Anspielung auf den Namen der Serie mit den Worten "She's the real Thing" - was man in etwa so übersetzen könnte: Sie ist das wahre Ding.

Und er ist ein ziemlich stolzer Vater.