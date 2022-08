Schäuble selbst sagte demnach, er habe unter der Voraussetzung mit den Punks diskutiert, »dass das alles anständig abläuft«. »Das ist es ja und das ist gut«, so der Politiker nach dem Gespräch.

Schäuble war offenbar aber nicht ausschließlich für das Gespräch mit den Teilnehmern des seit Wochen in Westerland eingerichteten Protestcamps nach Sylt gereist. Nach Informationen der Zeitung war der frühere Bundestagspräsident mit seiner Frau Ingeborg beim Sommerkonzert der Deutschen Stiftung Musikleben in der St.-Severin-Kirche in Keitum eingeladen, auch soll er bei einem Literaturfest eine Lesung abhalten.