Samuel L. Jackson and LaTanya Richardson – verheiratet seit 42 Jahren

Sie halten fest zusammen: Schauspielerin LaTanya Richardson stand auch in schwierigen Phasen zu ihrem Mann. Bei einer Preisverleihung erzählte Jackson vor Jahren davon, wie seine damals achtjährige Tochter und seine Frau Richardson ihn nach einem Crack-Absturz in der Küche sahen. »Sie fanden mich ohnmächtig auf dem Boden, nachdem ich von einem Junggesellenabschied gekommen war. Sie steckten mich am nächsten Tag in einen Entzug und unterstützten mich.« Offensichtlich hat es sich gelohnt.