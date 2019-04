Die Gesundheit ihrer Idole liegt den Fans der britischen Popband Take That offenbar sehr am Herzen. Anders lässt sich wohl nicht erklären, warum sie den Sängern heute völlig andere Geschenke als in den Neunzigerjahren überreichen.

"Es waren einmal Teddybären, mir bringen sie mittlerweile Säcke voll Grünkohl oder Avocados, damit wir unterwegs gesund bleiben", sagte Gary Barlow in Berlin.

Die Band hatte ihren Durchbruch weit vor Facebook und Twitter, in den sozialen Medien sehen sie aber viel Gutes. "Es bringt dich näher an Dein Publikum, das ist eine der großartigen Sachen", sagte Barlow.

In diesem Jahr steht für die Gruppe eine Tour durch Europa an. Dabei macht sie auch in Düsseldorf (15. Juni), Berlin (20. Juni), Hamburg (24. Juni) und Frankfurt am Main (25. Juni) Station. Schon die erste Auslandstour hatte die Boygroup in die Bundesrepublik geführt. "Der erste Ort, den wir als Band außerhalb von Großbritannien besucht haben, war Deutschland," sagte Mark Owen.

Der 47-Jährige und die anderen beiden verbliebenen Take-That-Mitbegründer Howard Donald und Gary Barlow waren Anfang April in Berlin zur Präsentation des Take-That-Musicals "The Band" zu Gast. Das Stück hat an diesem Donnerstag im Theater des Westens Premiere. Take That gilt als eine der erfolgreichsten britischen Bands überhaupt.