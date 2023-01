Reaktionen zum Tod von Tatjana Patitz »So geerdet und doch immer erhaben«

Sie seien »Babys in der Modebranche« gewesen und quasi zusammen aufgewachsen, schrieb Cindy Crawford zu gemeinsamen Fotos der jungen Models auf Instagram . Patitz sei sensibel, liebenswürdig und neugierig gewesen, mit unvergesslich durchdringenden Augen. »Ihre Liebe zu Tieren und der Natur war ansteckend.«

Modelkollegin Helena Christensen erinnerte an Patitz' »göttlichen Geist«. »Wir haben von klein auf so viele Reisen zusammen unternommen und unglaubliche Erinnerungen geteilt. Ich liebte es, in deiner Nähe zu sein, es fühlte sich so friedlich an und wir haben immer viel gelacht.« Sie sei dankbar, dass sie bis zum Ende miteinander in Kontakt geblieben seien.