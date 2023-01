Dieses Gesicht war unvergesslich. Es ist unvergesslich. Diese slawischen Augen. Es gibt viele Fotos, wo man Tatjana einen Husky in die Arme drückte, um die Ähnlichkeit zu illustrieren. Diese unglaublichen animalischen blau-grünen Augen, zusammen mit ihrem Gesicht und ihrem Körper glich sie einer asiatischen Skulptur. Es war ein magischer Blick.

Wir schauten in ein Erdbeben einer neuen Model-Ära, jede einzelne ein Übermodel und nicht Supermodel, wie sie immer genannt wurden. Sie standen über allen Kategorien von Schönheit und Sinnlichkeit. Danach kamen so unendlich viele Models auf den Laufsteg, und man wusste gar nicht so genau, wie die eigentlich heißen.