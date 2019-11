28 Jahre ist es her, dass Ben Becker und Ulrike Folkerts für eine inzwischen legendäre "Tatort"-Folge vor der Kamera standen. Jetzt haben die beiden erneut als TV-Ermittler zusammengearbeitet - was für Becker eine offenkundig emotionale Angelegenheit war.

"Ich war vor 30 Jahren so verliebt in diese Frau", sagte Becker der "Bild am Sonntag". "Aber leider beiße ich da auf Granit. Und vielleicht ist das ja auch gut so." Die offen lesbisch lebende Folkerts ist in der Rolle der Lena Odenthal die dienstälteste deutsche TV-Polizistin. Seit 1989 ist sie als Ermittlerin in Ludwigshafen im "Tatort" zu sehen.

Für den Jubiläums-"Tatort" mit dem Titel "Die Pfalz von oben" schließt der SWR an den legendären TV-Krimi "Tod im Häcksler" aus dem Jahr 1991 an. Der Film galt damals als skandalös, auch Politiker schalteten sich in die Debatte darüber ein (mehr darüber erfahren Sie hier). In der aktuellen Folge trifft Odenthal einen Polizisten wieder, mit dem sie damals ein Tête-à-Tête hatte: Diesen Beamten spielt Ben Becker.

"Es war ein sehr, sehr schönes Gefühl, die gleiche Rolle wieder zu übernehmen. Das passiert einem Schauspieler ja sonst nie", sagte Becker. "Es war unheimlich spannend zu sehen, wie schnell die Figur direkt wieder da war. Dazu kommt, dass es unheimlich schön ist, zusammen mit Ulrike Folkerts zu spielen. Es war wie damals. Ganz toll."

Auch Folkerts hängt am "Tatort" - allerdings an jeder Episode, an der sie beteiligt ist. "Ich guck das. Ich muss das angucken", sagte sie neulich. "Ich muss an diesem Tag, das ist etwas Sinnliches, mit der Nation zusammen zur gleichen Zeit um 20 Uhr schon Nachrichten und dann diese anderthalb Stunden gemeinsam schauen."

Folkerts hatte erst vor wenigen Monaten in einem Interview über ihr Privatleben geplaudert. Die Schauspielerin, die seit mehr als anderthalb Jahrzehnten mit Katharina Schnitzler zusammen ist, empfand die Zeit nach ihrem Outing demnach als sehr schwierig. "Das war, wie durch eine Welle geschleudert zu werden", sagte sie.

"Wenn man entdeckt, dass man homosexuell ist, stellt sich das Leben auf den Kopf". Die 58-Jährige lebt seit mehr als 20 Jahren offen lesbisch. Damals sei dies nicht so normal gewesen wie heutzutage: "Mich zu outen, war ein riesiger Kraftakt." Seit mittlerweile 16 Jahren lebt Folkerts mit ihrer Partnerin in Berlin. "Ich kann mich jeden Morgen daran erfreuen, wenn ich aufwache und meine Freundin sehe - bei ihr habe ich das Gefühl, ich werde geliebt, genau so, wie ich bin."