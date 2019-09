Es ist das höchstdotierte Pferderennen in Australien und Ozeanien - und zugleich ein besonders umstrittenes: Seit 2013 starben sechs Pferde während des Melbourne Cup in der australischen Großstadt, im vergangenen Jahr wurde ein Rennpferd nach einem Schulterbruch während des Galopprennens eingeschläfert.

Entsprechend empört waren Tierschützer, als sie von einem geplanten Auftritt Taylor Swifts am Rande des traditionsreichen Wettbewerbs erfuhren. Die Gruppe "Coalition for the Protection of Racehorses" kritisierte Swift scharf - und hat nun offenbar ihr Ziel erreicht.

Denn Swift hat den Auftritt abgesagt. Dort sollte sie zwei Stücke von ihrem jüngsten Album "Lover" singen. Der Veranstalter begründete die Absage mit Terminproblemen auf Swifts Asientour. Es sei es für die Künstlerin "logistisch unmöglich" in Melbourne aufzutreten, hieß es in einer Mitteilung der Promotionagentur Mushroom Events.

Die Tierschützer beanspruchen jedoch für sich, die Konzertabsage erreicht zu haben. "Der Druck auf Taylor Swift, ihren Auftritt abzusagen, war erheblich", teilte die Kampagne auf Facebook mit. "Ihre Fans wollten sie nicht bei der Unterstützung von Tiermisshandlungen sehen."

Die Gruppe hatte Swift vorgeworfen, sie stelle Geld über Mitgefühl und unterstütze damit die Misshandlung von Tieren. Mehr als 6500 Menschen unterzeichneten eine Online-Petition, in der Swift aufgefordert wurde, ihren Auftritt abzusagen.