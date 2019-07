Großer Ruhm führt oft zu großem Reichtum - und manchmal zu sehr, sehr großem Reichtum. Von dieser Regel profitieren in der Welt der Stars und Sternchen noch immer vor allem Männer, wie aus der jetzt veröffentlichten "Forbes"-Liste hervorgeht. Angeführt wird das Ranking jedoch von weiblichen Stars.

Spitzenreiterin ist Taylor Swift, dicht gefolgt von zwei Mitgliedern der Kardashian-Familie: Reality-Star und Kosmetik-Unternehmerin Kylie Jenner sowie Kanye West. Der Rapper, der mit Reality-Star Kim Kardashian (Platz 26 der Liste) verheiratet ist, zählt zu den großen Aufsteigern. Dass er binnen zwölf Monaten etwa 150 Millionen Dollar vor Steuern verdiente, liegt laut "Forbes" vor allem am Erfolg seiner Sneaker-Linie.

In der Liste, die insgesamt 100 Prominente umfasst, finden sich in der Top Ten etwa die Profifußballer Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und Neymar sowie der britische Songwriter Ed Sheeran - aber keine weiteren Frauen.

Die sind in dem Ranking insgesamt in der klaren Minderheit: Dort kommen etwa auf neun Musikerinnen 29 Musiker, und neun männlichen Schauspielern stehen lediglich zwei Kolleginnen gegenüber. Besonders einseitig sieht es in der Kategorie Sport aus: 34 Männer, null Frauen.

Die Spitze des Rankings ist dennoch weiblich dominiert: Taylor Swift soll in den vergangenen zwölf Monaten ganze 185 Millionen Dollar verdient haben, vor allem dank ihres "Reputation"-Albums und der dazugehörigen Tournee. Die 29-Jährige stand bereits 2016 auf Platz 1, nachdem sich ihr Album "1989" zum Bestseller entwickelt hatte.

Am wenigsten überraschen dürfte die hohe Platzierung von Kylie Jenner, der Halbschwester von Kim, Khloe und Kourtney Kardashian. Die von "Forbes" berechneten 170 Millionen Dollar Jahresverdienst sind vor allem ihrer Kosmetiklinie zuzuschreiben, erst im März war sie zur jüngsten Milliardärin der Welt gekürt worden. (Mehr über Jenners Geschäftsmodell erfahren sie hier.)

Das Milliardärs-Ranking von "Forbes" liefert keine exakten Angaben über das vor Steuern erzielte Einkommen von Stars. Es basiert auf Schätzungen für den Zeitraum von Juni 2018 bis Juni 2019, für die das Blatt Informationen zu Vermögenswerten wie Aktien, Immobilien, Kunstobjekten oder Luxusgütern aus öffentlichen Quellen zusammengetragen hat.

Die Liste gibt es in verschiedenen Versionen auch gesondert nur für Sportler, TV-Stars und Models. Im Ranking der bestverdienenden Musikerinnen gab es zuletzt eine Überraschung: Dort tauchte die international bislang vergleichsweise unbekannte Helene Fischer erstmals in der Top Ten auf - im Gesamtranking aller Prominenten schaffte sie es nun allerdings nicht unter die ersten 100.