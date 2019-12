Der Freund der Woche...

...ist Taylor Swifts Lebensgefährte Joe Alwyn. Der Schauspieler verriet der britischen Zeitung "Times", dass es ihm "überhaupt" nichts ausmache, in den Songs auf dem neuesten Album seiner Popstar-Freundin vorzukommen. Dass Swift in Hits wie "London Boy" über ihre Beziehung singe, störe in nicht - im Gegenteil: "Es ist schmeichelhaft", sagte der 28-Jährige.

Generell hält sich das Paar in der Öffentlichkeit bedeckt über Äußerungen zu ihrem Privatleben. Das hält die Boulevardpresse allerdings nicht davon ab, über die Beziehung zu berichten. 99 Prozent davon sei falsch, sagte Alwyn. Viele Gedanken macht sich der Brite darüber aber offenbar nicht: "Ich beachte das, was ich nicht beachten will, einfach nicht."

Die Entschuldigung der Woche...

...kommt von Sängerin Camila Cabello. In sozialen Medien waren in den vergangenen Tagen frühere Kommentare der 22-Jährigen diskutiert worden, in denen sie sich offenkundig rassistisch geäußert hatte. Auf Twitter und Instagram veröffentlichte Cabello nun eine Stellungnahme dazu, in der sie um Verzeihung bittet.

Steven FERDMAN / AFP Camila Cabello: "Eine Sprache benutzt, für die ich mich sehr schäme"

"Als ich jünger war, habe ich eine Sprache benutzt, für die ich mich sehr schäme und die ich für immer bereuen werde", schrieb Cabello.

Die Seniorentruppe der Woche...

...sind die Toten Hosen. Die Gruppe habe zunehmend mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, räumte Frontmann Campino ein. Die Band habe sich darauf mittlerweile aber eingestellt.

Inzwischen seien er und seine Kollegen etwa darauf vorbereitet, dass sich jemand bei einem Konzert an der Sehne verletzten könnte. "Das ist mittlerweile so ein dermaßener Sachschaden", sagte der 57-Jährige in der Radio-Bremen-Talkshow "3nach9", "dass du lieber sagst, wir holen uns einen Physio für die Tour, als dass die Sachen ausfallen müssen."

Christian Augustin/ Getty Images Campino mit den Toten Hosen: "Ein dermaßener Sachschaden"

Auch der obligatorische Besuch im Hotelpool nach einem Gig sieht demnach heute ganz anders aus als in den Achtzigern: "Wir sehen aus wie ein Seniorenheim, das Wassertreten übt", sagte Campino. "Wir haben uns geschworen: Keiner darf das fotografieren. Das bleibt unter uns."

Den Fotofake der Woche...

...stammt von Reality-TV-Star Kim Kardashian: Ihre Tochter North, sechs Jahre alt, wurde in die diesjährige Instagram-Weihnachtskarte hineinmontiert. In der TV-Show von US-Moderatorin Ellen DeGeneres antwortete die Ehefrau von Rap-Superstar Kanye West auf eine entsprechende Frage: "Das stimmt."

Zur Erklärung sagte die 39-Jährige: "North hatte einen schlechten Tag, deshalb weigerte sie sich, an dem Fotoshooting teilzunehmen." Ihre Tochter habe geweint, weil sie eine spezielle Frisur wollte. Sie sei aber einverstanden gewesen, nicht auf der Karte abgebildet zu sein.

Shannon Stapleton/ REUTERS Kim Kardashian: Reality-TV-Star und Photoshop-Expertin

Am nächsten Morgen habe North gesagt, sie wolle auch eine Karte, ein Bild nur mit ihrer Mutter, sagte Kardashian. "Ich habe den Fotografen angerufen, ihm gesagt, ich würde heute total anders aussehen, er solle uns fotografieren, aber mich ausschneiden und sie per Photoshop einsetzen." Und nun gebe es "eine schöne Karte."

Die frohe Botschaft der Woche...

...verkündete Hope Solo. Die Ex-Torhüterin der US-Fußballnationalmannschaft ist schwanger. Sie erwarte einen Jungen und ein Mädchen, sagte die 38-Jährige in der Sendung "Weekend Winners" des US-Senders beIN Sports.

Dia Dipasupil/ New York Magazin/ Getty Images Hope Solo bei einer Gala in New York City: "Gleichberechtigung von Anfang an"

"Mein Mann und ich können gleich von Anfang an Gleichberechtigung üben", sagte Solo. "Miniatur-Fußballteam auf dem Weg", ergänzte sie. Den Clip teilte sie auf Twitter, versehen mit einem Mädchen- und einem Jungen-Emoji.

Der Lehrer der Woche...

...war Prinz William. Wie einst seine Mutter Diana will der britische Royal dafür sorgen, dass seine eigenen Kinder etwas vom Leben außerhalb der Palastmauern mitbekommen. Er spreche mit ihnen über Probleme wie Armut, wenn er sie morgens zur Schule fahre und draußen Obdachlose sehe, sagte William der BBC.

Daniel LEAL-OLIVAS/ AFP Prinz William mit George und Charlotte (Archiv): "Sie sind dann sehr interessiert"

"Sie sind dann sehr interessiert und fragen: 'Warum kann er nicht nach Hause gehen?'", sagte der Prinz. William und seine Frau Kate haben drei Kinder: George (sechs Jahre alt), Charlotte (vier) und Louis (eineinhalb).