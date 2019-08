Taylor Swift Kein Vergeben, kein Vergessen

Taylor Swift verarbeitet Beziehungsprobleme und Streitereien mit Freunden gerne öffentlichkeitswirksam. Es gibt kaum einen Verflossenen, dem sie nicht mindestens einen Song gewidmet hätte. In einem Interview mit CBS Sunday Morning hat die Sängerin nun erzählt, warum man niemandem vergeben muss.

"Ich bin die Erste die sich entschuldigt, wenn ich merke, dass ich im Unrecht bin", sagt die 29-Jährige. Noch besser sei sie allerdings darin, für sich selbst einzustehen, wenn man ihr Unrecht getan habe. "Ich glaube, das kommt mit dem Erwachsenwerden". Bei diesen Worten denkt Swift anscheinend einmal nicht an einen Ex-Partner, sondern an ihre Ex-Plattenfirma "Big Machine Records".

Vergangene Woche hatte Swift Überlegungen bekannt gegeben, ihre ersten sechs Alben erneut aufzunehmen. Mit ihrem ehemaligen Label befindet sie sich nach dem Verkauf der Plattenfirma an US-Unternehmer Scooter Braun im Streit. Swift warf dem neuen Eigentümer Scooter Braun in der Vergangenheit Mobbing vor. Über den Big-Machine-Eigentümer Scott Borchetta, der das Unternehmen an Braun verkaufte, sagte sie: "Ich wusste, er würde es verkaufen, aber ich konnte nicht glauben, an wen".

Sie glaube "absolut" an Vergebung, sagte Swift während des Interviews. Trotzdem verdiene nicht jeder eine zweite Chance.

Menschen sagten oft: Man müsse vergeben und vergessen, um über etwas hinwegzukommen, sagte Swift. "Nein, musst du nicht", widerspricht sie sich selbst. Man müsse weder vergeben noch vergessen. "Irgendwann wirst du gleichgültig und dann machst du einfach weiter".

Zweite Chancen vergebe Swift nur an Menschen, die ihr Leben "bereichert und verbessert" hätten, selbst wenn auch schlechtes zwischen ihnen passiert sei. Nach einer jahrelangen, eher undurchsichtigen Fehde freundete sich Swift jüngst wieder mit Sänger-Kollegin Katy Perry an.

Eine Freundschaft mit US-Präsident Donald Trump ist derweil nicht in Sicht. In einem Interview mit dem "Guardian" sagte sie Trump den Kampf an: "Ich werde für 2020 alles tun, was in meiner Macht steht". Im kommenden Jahr stehen die nächsten Präsidentschaftswahlen in den USA an.

Bis zu den US-Zwischenwahlen hatte sich die Sängerin mit politischen Statements zurückgehalten. Dann brach sie ihr Schweigen, kritisierte den Präsidenten und die republikanische Kandidatin Marsha Blackburn. Über Trump sagte sie dem "Guardian": "Er manipuliert und spaltet die amerikanische Öffentlichkeit. Nach dem Motto: 'Wenn du den Präsidenten hasst, hasst du Amerika.'"