»Ich stand sehr lange nicht auf der Bühne«, sagte Swift vor den knapp 20.000 begeisterten Fans in der ausverkauften Arena. »Es ist schön. Es ist sehr schön! Als ich gehört habe, dass meine Mädels in London spielen, dachte ich: Das muss ich mir ansehen. Und es sieht so aus, als wenn etwa 20.000 andere Leute denselben Gedanken hatten.«