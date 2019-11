Singt Taylor Swift ihre alten Songs bei den American Music Awards (AMAs) - oder doch nicht? In der vergangenen Woche machte die 29-Jährige öffentlich, dass sie ihren Auftritt in Gefahr sieht - wegen eines Streits um die Rechte an ihrer Musik.

Ihr ehemaliger Labelchef bei Big Machine Records, Scott Borchetta, und sein neuer Partner Scooter Braun versuchten zu unterbinden, dass sie ihre alten Hits spiele, schrieb Swift bei Instagram und rief Fans und Freunde dazu auf, die beiden Männer umzustimmen. Sie soll am 24. November bei den AMAs als Künstlerin des Jahrzehnts ausgezeichnet werden.

Swift hatte zwischen 2006 und 2017 ihre ersten sechs Studioalben bei Big Machine herausgebracht, bevor sie zu Universal Music wechselte. Nach US-Medienberichten erwarb eine Holding Brauns das Label Big Machine für mehr als 300 Millionen Dollar - und damit auch die Rechte an Swifts Alben.

"Kein Recht, sie an irgendeinem Ort von Live-Auftritten abzuhalten"

Am Montag sah dann alles nach einem Ende des Streits aus: Big Machine erklärte (angeblich gemeinsam mit Dick Clark Productions, den Produzenten der AMAs) in einem Statement, dass man eine Lizenzvereinbarung getroffen habe, der zufolge Swifts Auftritt auch später auf bestimmten Plattformen erneut ausgestrahlt werden dürfe. Die Mitteilung verbreitete unter anderem das Magazin "Variety".

Künstler benötigten "keine Zustimmung zu Liveauftritten im Fernsehen oder in anderen Live-Medien", stellte Big Machine darüber hinaus klar. Die Zustimmung werde nur benötigt, wenn Video- oder Audioaufnahmen weitervermarktet werden sollten. Bereits am Freitag hatte das Label die Vorwürfe des Popstars zurückgewiesen. "Wir haben kein Recht, sie an irgendeinem Ort von Liveauftritten abzuhalten."

Doch offenbar gibt es immer noch kein endgültiges Okay für Swifts Auftritt. Denn kurze Zeit nach Big Machines Statement meldete sich Dick Clark Productions zu Wort: "Zu keiner Zeit hat Dick Clark Productions in Abstimmung mit der Big Machine Label Group eine Stellungnahme zu Taylor Swifts Auftritt bei den American Music Awards 2019 akzeptiert, erstellt, genehmigt oder verbreitet", heißt es in der Mitteilung, aus der unter anderem der "Rolling Stone" zitiert.

Eine endgültige Einigung in der Angelegenheit müsse direkt mit dem Management von Taylor Swift getroffen werden, heißt es weiter. Ein Statement der Sängerin steht bislang noch aus.

Fortsetzung folgt.