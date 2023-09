AMC, die größte Kinokette in den USA, teilte am Freitag (Ortszeit) mit, dass an einem Tag Tickets im Wert von 26 Millionen Dollar (24 Mio. Euro) verkauft worden seien. Damit habe der Film »Taylor Swift: The Eras Tour« den bisherigen Rekordhalter »Spider-Man: No Way Home« geschlagen. Der Actionstreifen hatte es 2021 im Vorverkauf auf einen Tagesrekord von 16,9 Millionen Dollar gebracht.