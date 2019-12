Taylor Swifts 30. Geburtstag "Die heftigste Weihnachtsparty der Menschheit"

Das US-Musikmagazin "Billboard" kürte Taylor Swift zur "Frau des Jahrzehnts", für sie selbst hat nun eine neue Dekade in ihrem Leben begonnen: Die Sängerin hat am Wochenende ihren 30. Geburtstag gefeiert - und das nicht zu knapp.

Denn bevor Swift am Freitag zu ihrer eigenen Party im Oscar-Wilde-Restaurant in New York ging, hatte sie noch einen Auftritt beim "iHeartRadio Z100 Jingle Ball" im Madison Square Garden - und wurde dort von ihren den Zuschauern mit einem Ständchen überrascht. Swift reagierte gerührt: "Das war das Schönste, was ich je gehört habe", sagte sie.

Zudem wurde für sie eine gewaltige Katzentorte auf die Bühne geschoben: Neben dem Schriftzug "Happy Birthday Taylor" waren darauf Fotos der Köpfe ihrer eher grimmig dreinblickenden Hauskatzen namens Meredith, Benjamin und Olivia zu sehen.

Eine Katzentorte ist nicht genug

Doch bei dem einem Geburtstagskuchen blieb es an dem Abend nicht: Auch auf der Feier mit Swifts Freunden gab es eine Torte. Diese war mit Rosen dekoriert - und ebenfalls mit Katzen-Konterfeis.

Während die Haustiere der Katzenliebhaberin nur in Form von Fotos an der Party teilnehmen konnten, war die Gästeliste prominent bestückt. Neben Supermodel Gigi Hadid und Sängerin Camila Cabello waren auch das Schauspieler-Paar Blake Lively und Ryan Reynolds geladen.

Taylor scheint das Fest gefallen zu haben: "Die heftigste Weihnachtsparty der Menschheit", schrieb sie unter Fotos, die sie auf Instagram veröffentlichte. Wobei diese Übersetzung nicht akkurat ist, denn statt des Begriffes "mankind", der auf Englisch "Menschheit" bedeutet, verwendete sie das Wort "womankind", dass sich als "weibliche Welt" oder "Frauenwelt" übersetzen lässt. Sie schrieb zudem, dass sie ihren Fans dankbar sei und auf ewig versuchen werde, sich erkenntlich zu zeigen.

Taylor Swift war Ende November bei den American Music Awards (AMA) mit insgesamt fünf Preisen ausgezeichnet worden. Sie führt zudem die Forbes-Liste der bestbezahltesten Stars an.

Am Donnerstag - einen Tag vor ihrem Geburtstag - hatte Swift sich noch zu der Auszeichnung als "Frau des Jahrzehnts" geäußert. "Wenn Frauen in dieser Industrie Erfolg haben, suchen die Leute immer irgendwelche anderen Gründe dafür", hatte Swift in ihrer Dankesrede gesagt.

Mal vermute man dahinter "einen männlichen Produzenten" oder "eine clevere Plattenfirma", so Swift. "Das passiert Frauen in der Musik, wenn sie Erfolg und Macht haben, die über die Komfortzone der Leute hinausgehen."