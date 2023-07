Diese Offenheit hatte eine Welle der Unterstützung für die Sportlerin ausgelöst, für die sie sich in den Sozialen Medien bedankte. »Ich möchte euch einfach für all die Liebe danken«, schrieb sie in einer Instagram-Story. Sie habe ihr Telefon nicht oft in der Hand gehabt zuletzt, »aber ich wollte doch schnell hier reinspringen und euch allen sagen, dass ich das wirklich zu schätzen weiß«.