Es gibt einen Namen für das, was die Hendersons in ein paar Tagen feiern: Eichenhochzeit. So nennt man es im Deutschen, wenn zwei Menschen 80 Jahre lang miteinander verheiratet sind. Charlotte und John Henderson aus Texas gaben sich am 22. Dezember 1939 das Jawort.

Das Guinnessbuch der Rekorde zeichnete das Paar als das am längsten zusammenlebende Ehepaar der Welt aus - dabei ist das Alter der beiden ebenso beeindruckend: Sie ist 105 Jahre alt, er sogar 106. Wie schafft man es, so lange zu leben, so lange zusammen zu leben?

Sie achteten auf ausgewogene Mahlzeiten und tränken wenig Alkohol, sagten die beiden nun der "Washington Post". Demnach hören sie nicht mehr so gut wie früher, sind ansonsten jedoch in bester Verfassung. Das Paar blieb kinderlos, wie John Henderson in dem Interview lachend sagte: "Manche Leuten sagen, das sei der wahre Grund, warum wir so lange leben!"

Als Paar leben die beiden übrigens bereits seit 85 Jahren zusammen, wie sie der Zeitung erzählten: In einem Zoologiekursus trafen der 21-jährige John und die ein Jahr jüngere Charlotte an der Universität Austin im Jahr 1934 aufeinander. "Ich dachte, er ist einfach ein netter Kerl", sagte sie nun, "und ich beachtete seinen Blick über meine Schulter nicht weiter."

Wenig später waren sie ein Paar - eines, das sich angeblich kaum stritt. Heute leben die Henderson in einem Altenheim im Westen der texanischen Hauptstadt Austin. Die Bilder des Paars, die das Seniorenheim nun auf Facebook veröffentlichte, zeigen: Die Hendersons scheinen auch nach 80 Jahren Ehe noch zufrieden zu sein.