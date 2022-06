Thomas Gottschalk über Unterhaltungsbranche »Die junge Generation heute ist so weichgekocht«

Sänger oder Redakteure im Radio beschimpft

Er selbst mache sich nie Sorgen, was die Leute über ihn denken könnten. »Die junge Generation heute ist so weichgekocht und so ängstlich auf Erfolg bedacht. Die steht so unter Druck. Das tut mir leid.« Er habe früher auch live Sänger oder Redakteure im Radio beschimpft – »das ging damals, solange die Zuhörer es lustig fanden«.

Heute sei er froh, »dass die Leute mich immer noch sehen und hören wollen«. Es sei eine große Ehre, in seinem Beruf alt werden zu dürfen.