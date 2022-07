Kussszene bei »Thor«-Dreharbeiten Chris Hemsworth und die Götter-Speise

Zehn Mahlzeiten am Tag, 4500 Kalorien

Ob Hemsworth tatsächlich alle 30 Minuten Fleisch isst, darf bezweifelt werden. Tatsächlich durchlief er für die Dreharbeiten zu »Thor: Love and Thunder« aber ein strenges Sportprogramm, zu dem auch die entsprechende Diät gehörte. Hemsworth esse zehn Mahlzeiten am Tag und komme so auf etwa 4500 Kalorien, sagte sein Trainer in einem Video, das Hemsworth auf seinem Instagramaccount verbreitete und mit dem er seine Transformation vom »Dad Bod« zum »God Bod« festhielt. Er esse, bis ihm schlecht sei, sagt Hemsworth in dem Video.

Er spielt in dem jüngsten »Thor«-Film erneut den muskelbepackten Donnergott, bei dessen Anblick Frauen reihenweise verzückt in Ohnmacht fallen .