Til Schweiger über Ex-Frau Dana "Man muss auch vergeben können"

Die neue Autobiografie von Dana Schweiger hatte Anfang November für viel Aufsehen gesorgt. Die Ex-Frau von Schauspieler Til Schweiger verriet in ihrem Buch zahlreiche Details ihrer zerbrochenen Beziehung. Eine große Boulevardzeitung titelte: "Dana Schweiger packt aus: So hat mich Til belogen und betrogen".

Til Schweiger fand das Ganze offenbar gar nicht witzig. Nach Veröffentlichung der Schlagzeile schrieb er Dana per WhatsApp, dass es mit dem gemeinsamen Fest an Weihnachten dieses Jahr wohl nicht klappen würde. Zwinkersmiley. Das berichtete die 51-Jährige kürzlich in einem SPIEGEL-Interview.

Jetzt hat sich der Schauspieler wohl aber beruhigt und versichert: Weihnachten bei den Schweigers sei nicht in Gefahr. "Wir sind eine Familie und das ändert auch ein Buch nicht. Entscheidend ist: Man muss auch vergeben können", sagte der Schauspieler bei der Eröffnung seiner neuen Pizzeria in Hamburg der "Bild"-Zeitung. "Wir feiern Weihnachten trotzdem zusammen."

Til und Dana Schweiger hatten 1995 geheiratet. Zusammen haben die beiden vier Kinder: Valentin, Luna, Lilli und Emma. Das Paar trennte sich 2005, kurz nachdem die Familie von Kalifornien nach Deutschland gezogen war. Im Jahr 2014 wurde die Ehe offiziell geschieden. Seit 2016 lebt Dana Schweiger mit ihrer Tochter Emma wieder in den USA.