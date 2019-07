Das Bremer Amtsgericht hat den früheren Fußballnationaltorwart Tim Wiese wegen Beleidigung eines gehbehinderten Rentners zu insgesamt 25.000 Euro Strafe verurteilt. Wie die Sprecherin des Gerichts mitteilte, lautet das Urteil auf 25 Tagessätze zu je 1000 Euro.

Der 37-Jährige, der bei der Verhandlung anwesend war, habe die Vorwürfe bestritten, sagte die Sprecherin. Der Geschädigte sagte demnach als Zeuge aus. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Wiese kann dagegen Berufung einlegen - und wird das laut "Weser-Kurier" auch tun: "Bremen ist ein armer Stadtstaat, offenbar wollen sie sich auf diese Art das Geld von den Bürgern holen. Für mich ist das reine Geldmacherei."

Der alte Mann hatte den ehemaligen Werder-Spieler im vergangenen Jahr angezeigt. Wiese hatte im Mai 2018 seinen Lamborghini vor einem Elektrofachmarkt in Bremen unberechtigt auf einen Behindertenparkplatz gestellt, so dass der heute 92-Jährige nicht in sein Auto steigen konnte.

Es kam zum Streit, in dessen Verlauf Wiese den Mann als "alten Sack" oder "müden Sack" bezeichnete, wie die Gerichtssprecherin mitteilte. Welche der beiden Äußerungen genau fiel, sei nicht mehr festzustellen.

"Die Kollegen vor Ort trafen auf einen sehr aufgebrachten 91-Jährigen", sagte eine Polizeisprecherin damals zu dem Vorfall. Der Mann sei gehbehindert, habe Schmerzen gehabt und 20 bis 25 Minuten in der Hitze warten müssen. Dann sei es zum Streit mit dem Lamborghini-Fahrer gekommen, den der Rentner als Tim Wiese erkannt habe. Dieser war bereits wieder weggefahren, als die Beamten eintrafen.

Der Rentner erstattete Anzeige. "Er hat einen tätlichen Angriff und flegelhaftes Verhalten wahrgenommen", sagte die Polizeisprecherin.