Totenwache für Queen Elizabeth II. Vier Kinder. Zehn Minuten Schweigen.

Am Montag konnte erstmals die Öffentlichkeit in Schottland am Sarg der Verstorbenen Abschied nehmen. Tausende Menschen erwiesen der Monarchin die letzte Ehre, sie standen dabei teils mehrere Stunden an. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie trauernde Menschen in Tränen ausbrachen. Die Kathedrale sollte die ganze Nacht geöffnet bleiben.