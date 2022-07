In Niedersachsen steht ein ehemaliges Gefängnisgelände zum Verkauf. Das Angebot erregt nun größeres Aufsehen, weil Bill und Tom Kaulitz darüber gesprochen haben. In ihrem Podcast hatten die beiden Tokio-Hotel-Musiker kürzlich darüber sinniert, was man mit dem Gelände alles anfangen könnte – und nun spielen sie sich mit dem Celler Oberbürgermeister die Bälle hin und her.