Schon 2017 hatte Bündchen dem Sender CBS gesagt, dass sie sich Sorgen um ihren Mann machte, nachdem er eine Gehirnerschütterung erlitten habe. Eine Bestätigung hierfür gibt es nicht, Brady sagte später, er ziehe es vor, seine Krankengeschichte geheim zu halten.

Bündchen und Brady hatten 2009 geheiratet. Das Paar hat einen 2009 geborenen Sohn und eine 2012 geborene Tochter, zudem hat Brady einen Sohn aus einer vorherigen Beziehung.

Bündchen, die im Alter von 13 Jahren in Brasilien von einem Modelscout entdeckt worden war, stieg in den Nullerjahren zu einem der bestbezahlten Models auf und wurde auch durch ihre Beziehung zu Leonardo DiCaprio bekannt. Sie modelte unter anderem für die Unterwäschemarke Victoria's Secret, war aber auch in Filmen wie »Der Teufel trägt Prada« zu sehen. Inzwischen setzt sie sich für den Schutz des Regenwalds ein.