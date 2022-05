Es ist seine Woche: Mit einer Flugshow der französischen Kunstfliegerstaffel und einer unangekündigten Goldenen Ehrenpalme hat das Filmfestival in Cannes bereits Tom Cruise geehrt. Am Donnerstag jettete der Schauspieler weiter – nach London . Bei der Filmpremiere von »Top Gun: Maverick« traf er auf dem roten Teppich auf Prinz William und Kate. Und zeigte sich besonders galant.

Als sich Kate, in einem langen, engen Kleid, mit einigen Treppenstufen konfrontiert sah, bot Cruise ihr sogleich seine Hand an, die Kate nur zu bereitwillig ergriff. Fotos und kurze Clips von Cruise' Galanterie gingen online gleich viral. Aber auch für Prinz William hatte Cruise Aufmerksamkeit übrig.

Mit dem Prinzen habe er viel gemeinsam, sagte Cruise. »Wir beide lieben England, und wir sind beide Flieger, wir beide lieben das Fliegen.« Prinz William wurde als Such- und Rettungspilot ausgebildet und war als Flight Lieutenant Wales in der Royal Air Force bekannt. Cruise spielte in »Top Gun« die Figur von U.S. Navy-Pilot Pete »Maverick« Mitchell, fliegt aber nicht nur vor Kamera.

Zur Cannes-Premiere des Films flog Cruise etwa dem Filmthema entsprechend im Hubschrauber. Das Publikum applaudierte nach der Vorführung des außer Konkurrenz laufenden Actionfilms mehrere Minuten lang im Stehen. In London wiederum stellte Cruise William und Kate sowie den Darstellern des Films, darunter Jennifer Connelly und Jon Hamm, das Modell eines Kampfjets aus dem Film vor.