Tom Holland über Alkohol-Abstinenz »Das Beste, was ich je getan habe«

Schauspieler Tom Holland (»Spider-Man: No Way Home«) hat dem Alkohol abgeschworen. »Das ist ehrlich gesagt das Beste, was ich je getan habe. Ich habe jetzt eineinhalb Jahre nichts getrunken. Es kommt mir nicht einmal in den Sinn«, sagte der 27-Jährige in einer am Montag erschienenen Folge des Podcasts »On Purpose with Jay Shetty «.