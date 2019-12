Toni Garrn und Alex Pettyfer Verliebt, verlobt, gepostet

Die Liebesnachricht zum Fest der Liebe kommt in diesem Jahr vom deutschen Topmodel Toni Garrn. Die 27-Jährige machte kurz nach Weihnachten auf Instagram nicht nur ihre Beziehung öffentlich, sondern berichtete gleich von ihrer Verlobung mit dem britischen Schauspieler Alex Pettyfer.

"Am Weihnachtsabend überraschte mich die Liebe meines Lebens auf Knien mit der Bitte, für immer sein zu sein", schreibt das Topmodel. Sie könne es nicht erwarten, fast jeden Tag ihres Lebens mit ihm zu verbringen. An Garrns Finger ist ein Ring zu sehen.

Der 29-jährige Schauspieler Pettyfer äußerte sich ebenfalls auf Instagram. Er schrieb: "Manche Menschen heiraten ihren Freund, manche ihren Seelenverwandten. Ich habe beides." Beide veröffentlichten ein Kurzvideo, das sie küssend zeigt.

Toni Garrn, die in Hamburg geboren wurde und unter anderem in London und Athen aufwuchs, gelang mit Auftritten bei Victoria's Secret der internationale Durchbruch. Sie war dieses Jahr Co-Moderatorin der International Music Awards. Alex Pettyfer war unter anderem in der US-Produktion "Magic Mike" zu sehen. Zuletzt spielte er an der Seite von Meryl Streep, David Schwimmer und Antonio Banderas in der Netflix-Produktion "Die Geldwäscherei". Der Film handelt von den Enthüllungen der Panama Papers.